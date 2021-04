Liga Mistrzów 2020-2021: WYNIKI NA ŻYWO. Półfinały, terminarz Champions League. Mecze wczoraj i dziś [29.04]

Superliga. UEFA i FIFA kontratakują, Chelsea i Manchester City mówią o rezygnacji. Florentino Perez na razie robi swoje [PODSUMOWANIE]

- Do niczego nie dojdzie, piłkarze mogą być spokojni. Tak samo, jak nie zostaniemy wyrzuceni z rozgrywek. Chroni nas prawo. Stworzyliśmy Superligę, by uratować piłkę nożną - zapewnia prezydent Realu Madryt i szef nowych rozgrywek Florentino Perez, ale na razie nie przekonuje nawet wszystkich „rebeliantów”. Dwóch z Anglii i jeden z Hiszpanii już myśli o rezygnacji. Wygląda na to, że groźby UEFA i FIFA zaczynają robić swoje albo to kolejny element negocjacji.