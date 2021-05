Liga Mistrzów 2020-2021: WYNIKI NA ŻYWO. Półfinały, terminarz Champions League. Mecze wczoraj i dziś [5.05]

Wielkie kluby idą na wojnę, chcą opuścić Ligę Mistrzów i stworzyć Superligę. UEFA, władze lig i krajowe federacje grożą im wykluczeniem

Jak poinformowały "New York Times" oraz "The Times" i francuski "RMC Sport", co najmniej 12 klubów zdecydowało się na opuszczenie Ligi Mistrzów i utworzenie Superligi. Decyzja w tej sprawie może zapaść jeszcze w niedzielę. Ich pomysł stanowczo potępiły UEFA, największe krajowe związki piłkarskie oraz władze Premier League, Serie A i La Liga. "Niepokornym" klubom grozi wykluczenie ze wszystkich rozgrywek i miliardowy pozew sądowy.