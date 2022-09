Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Celem kielczan awans do Final Four. W środę mecz z Nantes

Celem polskiego zespołu jest niezmiennie awans do Final Four LM, który tradycyjnie rozegrany zostanie w niemieckiej Kolonii. W poprzednim sezonie podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa byli bardzo blisko wygrania po raz drugi w historii klubu tych elitarnych rozgrywek. W decydującym spotkaniu mistrz Polski po dramatycznym pojedynku przegrał po rzutach karnych z hiszpańską Barceloną. Po raz pierwszy od kilku lat kielecka drużyna inauguracyjny mecz Ligi Mistrzów rozegra we własnej hali. Do stolicy regionu świętokrzyskiego przyjedzie aktualny wicemistrz Francji.

„Do tej pory mieliśmy problem z wygrywaniem w pierwszych meczach. To jest dodatkowa motywacja. Pamiętamy też, jaki ból i smutek towarzyszył nam po ostatnim finale. Chcemy mieć to w głowie. Teraz to wszystko trzeba przekuć w pozytywną energię. Chłopaki są przygotowani na środę. Mamy kilku Francuzów w drużynie, więc dla nich to też szczególne starcie. Zwłaszcza dla Nico Tournata, który spędził w Nantes kilka lat” – podkreślił Lijewski.