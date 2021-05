Liga Narodów siatkarek 2021 WYNIKI. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet gra dzisiaj w turnieju w Rimini [TERMINARZ TABELA]

NOWE Utrudnienia w ruchu: woj. małopolskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 25.05.2021

Które drogi w województwie małopolskim 25.05.2021 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S52c, w. Modlniczka - w. Balice I (0. km na odc. 3,4 km) Utrudnienia związane z remontem nakładkowym nawierzchni jezdni, prace prowadzone na jezdni lewej na kierunku od w. Modlniczka do w. Balice I. Zwężenie drogi do jednego pasa ruchu, ograniczenie prędkości do 80 km/h, ręczne sterowanie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.