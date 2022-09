Liga Narodów w Krakowie. Ukraina - Szkocja zagrały o awans do dywizji A. Remis premiuje gości z Wysp Brytyjskich Krzysztof Kawa

W piłkarskim meczu Ligi Narodów, który we wtorek odbył się na stadionie Cracovii, reprezentacja Ukrainy zremisowała ze Szkocją 0:0. Obiekt przy Kałuży wypełnił się niemal do ostatniego miejsca, wśród 14 tysięcy widzów było niemal 3 tysiące Szkotów i to oni świętowali awans swojej drużyny do dywizji A.