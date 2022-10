Light The Sky - oficjalna piosenka mundialu na cześć kobiet, które będą sędziować mecze w Katarze ZDJĘCIA

Po raz pierwszy w historii wśród arbitrów nominowanych na piłkarskie mistrzostwa świata są również kobiety. Stephanie Frappart z Francji, Salima Mukansanga z Rwandy i Yoshimi Yamashita z Japonii znalazły się w gronie sędziów głównych, natomiast rolę asystentek lub sędziów technicznych będą pełnić Neuza Back z Brazylii, Karen Diaz Medina z Meksyku i Kathryn Nesbitt ze Stanów Zjednoczonych.

Najbardziej znana z nich Francuzka Frappart to pierwsza kobieta w historii, która poprowadziła mecz Ligue 1, a także spotkanie Ligi Mistrzów, starcie o Superpuchar Europy oraz mecz eliminacji mistrzostw świata.

Energetyzujący singiel Light The Sky, który właśnie trafił na fale radiowe i do internetu z oficjalnej ścieżki dźwiękowej FIFA World Cup Qatar 2022™, jest owocem współpracy czterech najsłynniejszych piosenkarek z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki: Balqees wywodzi się z Emiratów Arabskich, Nora Fatehi to wokalistka marokańsko-kanadyjska, Rahma Riad jest gwiazdą z Iraku, natomiast Manal pochodzi z Maroka.