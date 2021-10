Liliana Sonik: Żeby nie było śladów

Matuszyński należy do reżyserów młodego pokolenia. Urodził się kilka miesięcy po zamordowaniu Grzegorza Przemyka, zatem wydarzenia, które film relacjonuje miały miejsce w roku jego urodzin i nieco wcześniej. Tym bardziej imponuje staranność, z jaką rekonstruowana jest tamta rzeczywistość: wygląd mieszkań, ulicy, tłumu, sposób w jaki się ubierano i zachowywano odtworzono tak precyzyjnie, że mamy wrażenie niemal dokumentu. Piszę o tym, by docenić pracę Pawła Jarzębskiego i Małgorzaty Zacharskiej, ale przede wszystkim żeby Państwa zachęcić. Kto pamięta tamten czas, znajdzie się w nim na powrót, a młodsi widzowie zobaczą w jakiej "scenografii" żyli ich rodzice i dziadkowie.

To naturalnie jest tylko tłem właściwej historii. Film opiera się na świetnej książce Cezarego Łazarewicza opatrzonej tym samym tytułem „Żeby nie było śladów”. Fraza wypowiedziana przez komendanta do podlegających mu milicjantów była odrobinę dłuższa: ”Bijcie tak, żeby nie było śladów”. Została skrócona celowo. Bo książka jest relacją z wielkiej akcji zacierania śladów, uniewinniania winnych i oskarżania niewinnych. W operację tę zaangażowano setki funkcjonariuszy, ekspertów, doradców i tajnych współpracowników SB. Miażdżono świadków i przypadkowych ludzi. Żeby uprawdopodobnić winę sanitariuszy aresztowano – na 13 miesięcy! - lekarkę pogotowia pod zarzutem okradania i bicia pacjentów. Chodziło o to, by pracowników pogotowia „sprzedać” opinii jako kryminalistów i łotrów.