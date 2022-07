Lipnik. Doszczętnie zniszczone BMW. Auto wypadło z drogi i koziołkowało ścinając po drodze słup Katarzyna Hołuj

W niedzielę (10 lipca) o godz. 5 rano służby otrzymały wezwanie do Lipnika, gdzie samochód wypadł z drogi i przekoziołkował ok. 40 m ścinając po drodze drewniany słup. Kiedy dotarły na miejsce auto było puste, ale już go odnaleziono i policja prowadzi czynności wyjaśniające.