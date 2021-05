"Liposukcji nie należy się bać" – przekonuje dr Marta Raczkowska-Muraszko, specjalistka chirurgii plastycznej w Krakowie

Nie zawsze tkanki tłuszczowej można się pozbyć dietą i ćwiczeniami. Czasem trzeba skorzystać z pomocy chirurga plastyka, który wykona zabieg odessania tłuszczu.

Gdzie najbardziej gromadzi się tkanka tłuszczowa?

W różnych miejscach ludzkiego ciała, ale głównie na brzuchu, biodrach, udach, także na podbródku, na pośladkach. Chociaż ostatnio zmieniły się kanony w kobiecym wyglądzie i modne stały się wydatne pośladki. Czy jednorazowo można pozbyć się całej tkanki tłuszczowej na przykład z brzucha?

Wszystko zależy od ilości tkanki tłuszczowej, jej lokalizacji ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Uważam, że czasem bezpieczniej jest przeprowadzić liposukcję etapami, małymi krokami na mniejszym obszarze, niż jednorazowo. Czas na oczekiwany efekt jest wtedy nieco dłuższy, ale ta metoda jest bezpieczniejsza od rozległego jednorazowego zabiegu... ... ale musiałoby ich być bardzo dużo, bo przecież tyjemy nierównomiernie...

W przypadku usunięcia mniejszego depozytu tłuszczowego, najczęściej wystarczy jeden zabieg, jednak liposukcja nie jest metodą na odchudzanie. To forma modelowania ciała poprzez odsysanie tkanki tłuszczowej z poszczególnych partii ciała, z tych które paniom najbardziej przeszkadzają.

A co ze skórą, która po odessaniu tłuszczu pozostanie wiotka?

Jest na to sposób. Po zabiegu stosujemy ubrania uciskowe aby pomóc skórze w naturalnym gojeniu, ale dodatkowo można ją obkurczyć laserem w trakcie zabiegu. Czy także laserem usuwa Pani niechcianą tkankę tłuszczową?

Metod liposukcji jest kilka. Przy laserowej łączymy siłę ssania z działaniem światła lasera. Ja preferuję tę metodę, bo najczęściej możemy przeprowadzić zabieg w znieczuleniu miejscowym. Mniejsza jest również utrata krwi przy niej i dodatkowo przyspieszamy obkurczanie się skóry przez działanie lasera. Są oczywiście inne metody liposukcji na przykład ultradźwiękowa lub wodna. Każda z nich ma swoje wady i zalety, ale generalnie we wszystkich metodach liposukcji, odsysa się tłuszcz.

Jakie są przeciwwskazania do przeprowadzenia tego zabiegu?

Nie powinno się kwalifikować do tego niego osób na przykład z zaawansowanymi chorobami nerek, wątroby, cukrzycą typu pierwszego, zaburzeniami w krzepnięciu krwi. Zawsze jest to kwalifikacja indywidualna na podstawie wywiadu i wyników badań.

Dlatego bardzo ważny jest dobrze przeprowadzony wywiad z pacjentką.

Głośne były przypadki powikłań, a nawet śmierci po liposukcji…

Na szczęście należą one do rzadkości. Jednak trzeba mieć świadomość, że każdy zabieg, nawet najdrobniejszy, może być obarczony pewnym ryzykiem. Jaka jest zatem recepta, by do takich przypadków nie dochodziło i by kobiety nie bały się tego zabiegu?

Nie powinny się bać, ale też muszą współpracować z lekarzem. Jak wcześniej wspomniałam, kluczowy jest wywiad podczas wizyty kwalifikacyjnej. Trzeba rzetelnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nie wolno w nim pomijać żadnych schorzeń ani dolegliwości. Nie należy ukrywać na przykład, że pali się papierosy i cierpi na żylaki, przyjmuje leki i suplementy diety.

Przed zabiegiem konieczne jest wykonanie wielu badań, które pozwolą lekarzowi na ocenienie stanu zdrowia pacjentki i wybór znieczulenia. Może też pojawić się konieczność dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

Jak wybrać sprawdzonego lekarza do przeprowadzenia liposukcji?

Często panie trafiają do doświadczonego chirurga poprzez pocztę pantoflową lub z polecenia znajomych. Jeśli nie mają takich, to trzeba samej poszukać lekarza, ale dobrze jest wcześniej sprawdzić czy znajduje się na liście chirurgów plastyków. Jest ona dostępna na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Ważnym czynnikiem wpływającym na efekt zabiegu jest też postępowanie pacjentki w czasie rekonwalescencji. Bezwzględnie powinna stosować się do zaleceń lekarza. Na przykład nie wolno jej palić papierosów, pić alkoholu i musi przestrzegać wskazówek dotyczących diety, a także ograniczyć wysiłek fizyczny.

Czy liposukcja jest adresowana tylko do pań?

Przeważnie one chcą być poddane temu zabiegowi. Najczęściej są to panie w wieku 20-40 lat, natomiast panowie zazwyczaj zgłaszają się do odessania tkanki tłuszczowej w przypadku przerostu piersi- ginekomastii.

Czy wiosna to dobra pora roku na podjęcie decyzji o liposukcji?

Pora roku nie ma specjalnego znaczenia do wykonania tego zabiegu. Oczywiście komfort noszenia ubrania uciskowego jest większy w miesiącach chłodniejszych. Obserwujemy, że właśnie na wiosnę i pod koniec roku panie najczęściej decydują się na zabieg.

Czasem chcą zrealizować swoje noworoczne postanowienia, a czasem jest to wykonanie planu redukcji depozytów tłuszczowych, na koniec procesu redukcji masy ciała i zmiany sylwetki.