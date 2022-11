Listopad w domu i w ogrodzie. Porządki w domu i na działce przed zimą

Często wymówką jest brak czasu oraz ogrom codziennych zadań, które nie pozwalają nam na serio zabrać się za sprzątanie.

Dom lśni

Bywa, że potrzebujemy przysłowiowego bata, by się zabrać za porządki. Zmusi nas do tego remont lub choćby malowanie mieszkania. Trzeba się wziąć do porządkowania kuchennych szafek, szaf z ubraniami i butami, dokładnego sprzątania łazienki czy mycia okien.

Jeśli nie czujemy się na siłach, aby wziąć się za odkurzanie, mycie okien czy sprzątanie łazienki, możemy sobie pomóc, zlecając to profesjonalej firmie sprzątającej. Dom lśni, a my mamy czas dla siebie!

W ogrodzie przed zimą

Ogród czy działkę też trzeba przygotować do zimy. Chowamy i zabezpieczamy meble ogrodowe. Grabimy liście, sprzątamy resztki roślin. Nie zostawiajmy ich na trawniku, bo stworzą wtedy nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę, co sprzyja rozwojowi pleśni śniegowej i innych chorób grzybowych.