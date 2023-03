Liverpool zdeklasował Manchester United na Anfield. Mohamed Salah najlepszym strzelcem The Reds w Premier League

Gospodarze w tym sezonie spisywali się przeciętnie, ale w niedzielnym starciu z odwiecznym rywalem przypomnieli kibicom o najlepszych czasach z ostatnich kilku lat, kiedy m.in. po raz pierwszy po trzech dekadach wywalczyli mistrzostwo Anglii i trzykrotnie dotarli do finałów Ligi Mistrzów, raz wygrywając.

Początek meczu na Anfield należał wprawdzie do gości, którzy atakowali częściej i odważniej, ale wszystko zmieniło się w 43. minucie. Wówczas Holender Cody Gakpo, który do "The Reds" dołączył w styczniu z PSV Eindhoven, zmylił obrońcę i precyzyjnym strzałem pokonał hiszpańskiego bramkarza Davida de Geę.

Od tego momentu inicjatywa należała już do Liverpoolu, który wyprowadzał już po przerwie kolejne ciosy. Na listę strzelców wpisali się Urugwajczyk Darwin Nunez (47. i 75.), ponownie Gakpo (50.), Salah (66. i 83.) i Brazylijczyk Roberto Firmino (88.).