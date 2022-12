LM piłkarzy ręcznych. ORLEN Wisła Płock bez sukcesu w Veszprem. Telekom był za mocny

Telekom Veszprem HC - ORLEN Wisła Płock 32:22 (17:9)

Telekom: Nenadic 9, Nilsson 5, Elderaa 5, Marguc 4, Strlek 3, Pechmalec 3, Fathy Omar 2, Elisson 1, Mahe 1, Vailupau 1.

ORLEN Wisła: Kosorotow 7, Lucin 3, Serdio Guntin 3, Daszek 2, Piroch 2, Żytnikow 2, Yasuhira 1, Perez Arce 1.

]

Faworytem byli gospodarze, którzy w bieżących rozgrywkach radzą sobie bardzo dobrze. W pierwszym starciu tych drużyn wygrali w Płocku 30:26. Łącznie z 8 spotkań wygrali 6 (do tego remis i porażka), plasowali się na 2. pozycji. Bilans „Nafciarzy” to 2 wygrane (remis i 5 porażek), co dawało 6. lokatę w stawce 8 zespołów grupy A, i seria 5 kolejnych spotkań bez zwycięstwa. Polska ekipa walczy o miejsce w play-off.

Miejscowi szybko uzyskali przewagę (ostatni remis to 2:2) i dyktowali warunki. Gdyby nie dobra postawa w bramce Marcela Jastrzębskiego, wynik po pierwszym kwadransie byłby wyższy (11:4). Goście mogą żałować, że wcześniej, przy stanie 8:4, Tin Lucin zmarnował karnego. Bo potem Telekom nabrał rozpędu.