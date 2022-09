LM piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła Płock faworytem meczu z GOG. "W naszej hali zawsze wygrywaliśmy"

Po dwóch kolejkach rozgrywek Ligi Mistrzów Orlen Wisła zajmuje piąte miejsce w tabeli grupy A, z dorobkiem 2 pkt. Płocczanie pokonali na inaugurację rozgrywek FC Porto 27:23, a potem ulegli PSG w Paryżu 33:37. Na swoim koncie mają 60 bramek rzuconych i 60 straconych. Rywale wygrali pierwsze spotkanie z PPD w Zagrzebiu 31:27 i zremisowali u siebie z Dinamem Bukareszt 38:38. Zajmują trzecie miejsce w tabeli.

- Doskonale znamy swoje miejsce i wiemy, że nie jesteśmy w tych rozgrywkach faworytami. Ale też nie jesteśmy najsłabszą ekipą w grupie. Naszym celem jest wygranie z takimi rywalami, jak GOG, PPD Zagrzeb i Dinamo Bukareszt, ale także mamy zamiar sprawiać niespodzianki. Chcemy wyjść z grupy, a to oznacza, że musimy zająć minimum szóste miejsce - podkreślił Wiśniewski.

Dlatego tak ważne jest, by wygrać z GOG w Orlen Arenie. - W Płocku zawsze wygrywamy z GOG. W ostatnich trzech sezonach spotkaliśmy się w fazie grupowej, w grupie D Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20 i wtedy przegraliśmy w Danii 27:28, ale już u siebie wygraliśmy 27:24. W sezonie 2020/21 zmierzyliśmy się w ćwierćfinale. Na wyjeździe przegraliśmy 27:30, ale u siebie wygraliśmy 31:26 i to my pojechaliśmy na Final Four - wspomina były zawodnik Orlen Wisły.