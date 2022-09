LM piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła Płock lepsza od FC Porto na inaugurację rozgrywek

Orlen Wisła Płock – FC Porto 27:23 (14:10)

Orlen Wisła: Pilipovic, Witkowski – Perez 7, Żytnikow 5, Mihic 4, Lucin 3, Kosorotow 3, Serdio 2, Krajewski 2, Sarmiento 1, Terzic, Dawydzik, Daszek, Susnja, Piroch,

FC Porto: Mitrevski, Frandsen – Oliveira 5, Alves 4, Salina 4, Mikkelsen 3, Valdes 2, Branquinho 2, Christensen 1, Magalhaes 1, Thurin 1, Iturriza, Alvarez, Silva, Plaza.

Sędziowali: Robert Schulze i Tobias Tonnies (Niemcy). Kary: 8-10 minut. Widzów: 3500.

Po dwóch latach przerwy Liga Mistrzów wróciła do Płocka. „Nafciarze” dostali dziką kartę i znowu mogą grać w europejskiej elicie. W 1. kolejce zmierzyli się z FC Porto, mistrzem Portugalii, najbardziej utytułowaną drużyną tego kraju, która w poprzednim sezonie odpadła w play-off z Montpellier HB.

Pierwszą bramkę w Orlen Arenie w tym sezonie rzucił w 3 min Przemysław Krajewski. Po nim do bramki gości trafili: dwukrotnie Gonzalo Perez, Dimitry Żytnikow i Abel Serdio, a odpowiedział tylko Miguel Alves i w 10 min płocczanie prowadzili 5:1, a trener Porto Magnus Andersson poprosił o przerwę w grze. Na niewiele się to zdało, bo Orlen Wisła dopisała do swojego konta jedną bramkę i w 11 min prowadziła 6:1. Goście odpowiedzieli dwoma golami, zmniejszając rozmiary porażki, ale płocczanie szybko dobili rywali, zdobywając dwie bramki i w 18 min prowadzili 9:4. Rywale złapali trochę oddechu po zdobyciu trzech bramek z rzędu. W 21 min przegrywali już tylko 7:9, ale nie zdołali rzucić gola kontaktowego. Potem byłą bramka za bramkę i w rezultacie gospodarze schodzili do szatni z wynikiem 14:10.