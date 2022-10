LM piłkarzy ręcznych. Orlen Wisła Płock zremisowała na wyjeździe z HC PPD Zagrzeb. Była szansa na zwycięstwo

Pierwsze połowa meczu w Zagrzebiu dla ekipy z Płocka

Przy stanie 11:11 na ławkę kar powędrował Leon Susnja, a Orlen Wisła mimo osłabienia powiększyła przewagę! Kluczowe były świetne interwencje bramkarza Kristiana Pilipovicia, m.in. obronił karnego najskuteczniejszego przed przerwą gracza HC PPD - Timura Dibirova (przy 11:13), a po chwili efektownie powstrzymał Vlado Matanovicia. Jego koledzy z pola grali skutecznie w ataku i przewaga wzrosła do 3 trafień - 12:15. Sama końcówka I połowy należała jednak do zagrzebian, różnica na półmetku spotkania wynosiła tylko jedną bramkę. A mógł być nawet remis, próbował jeszcze Dibirov.

Nasi szczypiorniści od początku środowego (26.10.2022) starcia częściej byli na prowadzeniu. Gospodarzom udawało się dwukrotnie odrobić dwa gole straty (od 3:5 do 6:6 w 14 min, od 8:10 do 10:10 w 22 min).

Wymiana ciosów w II połowie meczu LM: Zagrzeb - Orlen Wisła Płock

Druga połowa zapowiadała sie arcyciekawie. Drużyny wymieniały ciosy, aczkolwiek remisu długo nie było. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w 36 min, gdy po rzucie Dibirova piłka trafiła w głowę Pilipovicia. Bramkarz przyjezdnych szybko się jednak pozbierał. Jego koledzy wykorzystali grę w przewadze (rywal za spowodowanie wspominanego zagrożenia poszedł na ławkę kar) do powiększenia dystansu do 2 goli. A po rzucie ze skrzydła Przemysława Krajewskiego było już 18:21 (39 min).