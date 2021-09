Lokalne dziedzictwo kulturowe: jak je chronić i rozwijać

To projekt naukowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Trwał trzy lata. Opiera się on na koncepcji dziedzictwa kulturowego „małych ojczyzn” – dziedzictwa, które przetrwało do dziś, stanowiąc wyjątkowe bogactwo i wartość. Głównym celem projektu jest opisanie tego dziedzictwa, zachowanego w małych społecznościach lokalnych – na przykładzie Małopolski. Projekt stara się udowodnić tezę, że promowanie oryginalnych elementów dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do dynamicznego rozwoju nowych produktów regionalnych.

Warto zwrócić uwagę na międzynarodowy wymiar projektu. – Jednym z naszych partnerów jest Uniwersytet we Florencji (jak wiadomo, Toskania należy do najbardziej atrakcyjnych regionów, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe), a ponadto również czeskie Morawy oraz dwa regiony ze Słowacji. Zależało nam na stworzeniu stałej sieci współpracy uczelni oraz regionów i to się udało – podkreśla prof. Józef Hernik, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dodaje, że projektem zainteresowały się też uczelnie amerykańskie oraz ośrodek z Chin.