Losy juniorów Cracovii i Wisły. Siedem lat po krakowskim finale mistrzostw Polski

Jeśli junior zostaje mistrzem Polski, to mamy prawo oczekiwać, że prędzej czy później zacznie odgrywać wiodącą rolę także w gronie seniorów. W futbolu zawodowym nic jednak nie jest proste...

Miał być gwiazdą, został kometą

Zacznijmy od Wisły, która zdobyła tytuł z przytupem i wkrótce najlepsi z młodzieżowców dostali szansę wykazania się w pierwszej drużynie „Białej Gwiazdy”.

Tym, który jako pierwszy stanął na drodze do przekucia juniorskiego złota w sukces w gronie seniorów okazał się Jakub Bartosz. Po roku terminowania w III-ligowych rezerwach (tak, tak wtedy Wisła takowe miała) i – co ważniejsze – zaliczeniu sześciu występów w ekstraklasie, od sezonu 2015/16 stał się piłkarzem podstawowego składu. Grał bardzo regularnie, albo od pierwszej minuty, albo spełniał rolę jokera. Aż do wiosny 2018 roku, gdy zdecydowano o wypożyczeniu go do Sandecji. Pół roku później, po spadku sądeczan z ekstraklasy, piłkarz wrócił do Krakowa.