Lotnisko Kraków-Balice: Dobry wrzesień, ale odrabianie strat jeszcze potrwa. Podróże samolotami już nigdy nie będą takie, jak dawniej Zbigniew Bartuś

Ponad 429 tysięcy pasażerów, czyli aż o 74 proc. więcej niż rok wcześniej, obsłużył we wrześniu 2021 międzynarodowy port lotniczy w Krakowie-Balicach. To nadal o prawie połowę (dokładnie 47 proc.) mniej niż w rekordowym dotąd wrześniu 2019 r. Jednak wyraźnie widać, że Kraków Airport mozolnie odrabia straty i jest już mniej więcej na poziomie wyników z roku 2016, a nie 2010 jak jeszcze niedawno. Po bardzo dobrym, jak na wciąż trwającą pandemię, sezonie letnim władze portu liczą teraz na odrodzenie turystyki biznesowej. Równocześnie nadal inwestują w rozwój, z wiarą, że powrót do normalności, a właściwie – budowanie tej nowej, potrwa w branży krócej niż wieszczą pesymiści.