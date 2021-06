Lotnisko Kraków-Balice gotowe na wakacje 2021. Od dziś Ryanairem na Korfu, w kolejnych dniach kolejne atrakcyjne połączenia już od 89 zł

Na lato 2021 Ryanair zbazuje w Krakowie osiem samolotów i zaoferuje 70 tras, w tym trzy nowe - na Korfu, Santorini oraz do Billund. Nie zabraknie wielu innych wakacyjnych połączeń m.in. do Alicante, Bari, Burgas, Podgoricy i Zadaru. Ryanair będzie wykonywał z Krakowa w sezonie letnim (czyli do końca października) ponad 210 lotów tygodniowo.

- Mając na uwadze, że ograniczenia Covid-19 zmieniają się regularnie, klienci mogą teraz rezerwować loty na zasłużony wypoczynek, wiedząc, że jeśli ich plany ulegną zmianie, będą mogli dwukrotnie przesunąć datę podróży aż do grudnia 2021 roku, w ramach 0 złotych za zmianę – zachęca Olga Pawlonka.

Aby uczcić oficjalne rozpoczęcie sezonu letniego, Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety w cenie od 89 zł na podroż do końca października 2021 roku. Rezerwacji lotów w promocyjnych cenach można dokonać jedynie na www.ryanair.com lub przez aplikację, do soboty 19 czerwca do północy. Aby zdążyć, najlepiej odwiedzić www.ryanair.com już teraz.

Ryanair proponuje także krakowianom i Małopolanom kolejne nowości na sezon ZIMA 2021/2022. Od listopada 2021 pasażerowie krakowskiego lotniska będą mogli skorzystać z połączenia do Turynu. Trasa obsługiwana będzie dwa razy w tygodniu – w poniedziałki oraz piątki.