Lotnisko Kraków-Balice. LOT zawiezie nas z Krakowa na wakacje m.in. do… albańskiego Krakowa. Ambitne plany narodowego przewoźnika. LATO 2021

Air France z Krakowa do Paryża codziennie. Przewoźnicy szykują się do sezonu letniego. Wczasy w czerwcu sprzedają się jak świeże bułeczki

Już od 14 maja linie AIR FRANCE zamierzają latać z Krakowa do Paryża i z powrotem trzy razy w tygodniu, a od początku lipca połączenia te będą obsługiwane codziennie. W ogłoszonym właśnie letnim rozkładzie lotów są też dwa połączenia dziennie z Paryża do Warszawy i z Warszawy do Paryża. Podobnie jak inni przewoźnicy, francuski potentat chce wspomóc ożywienie ruchu turystycznego i wychodzenie Europejczyków z pocovidowej depresji poprzez uruchomienie większej liczby lotów do atrakcyjnych miejsc wakacyjnego wypoczynku. Ożywieniem zainteresowany jest także Kraków Airport.