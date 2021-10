Lotnisko Kraków-Balice uruchamia nowe bramki do automatycznej odprawy granicznej. Ma być szybciej, a przede wszystkim - bezpieczniej

W Kraków Airport działają już od zeszłego roku automaty do nadawania bagażu. Okazały się niezwykle przydatne w czasach pandemii, ponieważ pozwalają ograniczyć kontakty między ludźmi i zachowywać dystans, a zarazem przyspieszają cała procedurę. Teraz automatyzacja obejmie także odprawę graniczną.

Bramki ABC są bardzo proste w obsłudze. Pierwszym krokiem pasażera jest przyłożenie do czytnika dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu. Wewnątrz bramki trzeba stanąć w odpowiednim miejscu (zaznaczono je wyraźnie na podłodze), by pozwolić kamerze biometrycznej zeskanować twarz. Komputer porównuje skan ze zdjęciem w dokumencie i... gotowe. Jeśli wszystko się zgadza, odprawa graniczna jest zakończona. Trwa to zwykle kilkanaście sekund, choć z doświadczeń innych lotnisk wynika, że początkowo pasażerowie muszą nieco przywyknąć do nowości i nauczyć się sprawnie wykonywać wszystkie kroki.