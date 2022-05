Lotnisko w Krakowie: już 2 miliony pasażerów obsłużonych w 2022 roku. Sezon wiosenno-letni rozwija się w najlepsze

- Bardzo nas cieszy dotychczasowy wynik naszego lotniska po bardzo trudnym okresie pandemii, gdy przez długo czas podróże lotnicze były mocno utrudnione, a okresowo wręcz niemożliwe. Dziękujemy wszystkim pasażerom, którzy wybierają Kraków Airport jako początek swojej podróży lub jej miejsce docelowe i zapraszamy do korzystania z bogatej siatki połączeń w sezonie Lato 2022

– komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Przypomnijmy, że tylko w kwietniu krakowskie lotnisko obsłużyło prawie 600 tysięcy pasażerów, czyli już tylko o 12 procent mniej niż w rekordowym dotąd kwietniu 2019 r. i zarazem ponad dziesięciokrotnie więcej niż w kwietniu 2021, gdy ruch lotniczy został po raz kolejny mocno ograniczony z powodu szalejącej na świecie pandemii. Do końca kwietnia 2022 roku Kraków Airport obsłużył prawie 1,8 mln podróżnych, a 10 dni później liczba ta powiększyła się o kolejne 200 tys. i wszystko wskazuje na to, że za niespełna miesiąc dojdzie do 2,5 mln. Byłby to wynik lepszy od prognoz zakładających osiągnięcie progu 5 mln pasażerów w całym roku. A szanse są całkiem realne, ponieważ sezon letni 2022 zapowiada się bardzo dobrze - mimo problemów i ograniczeń wynikających z wojny w Ukrainie.