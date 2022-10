Lotnisko w Krakowie. Liczba pasażerów dużo większa niż przewidywali optymiści. Kraków Airport może osiągnąć drugi najlepszy wynik w historii

- Wedle naszych ostrożnych przewidywań, całkiem prawdopodobne jest osiągnięcie w tym roku ok. 7 mln obsłużonych pasażerów, co byłoby drugim najlepszym wynikiem w historii. Za niespełna miesiąc przypada Wszystkich Świętych, a w grudniu okres Świąt Bożego Narodzenia, wiele osób sygnalizuje chęć odwiedzenia bliskich po dwuletniej pandemicznej przerwie, co pozwala zakładać, że ożywienie na krakowskim lotnisku, którego jesteśmy świadkami w tym roku, utrzyma się

- komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Zastrzega, że żyjemy w czasach, w których liczne niewiadome i zmienne utrudniają tworzenie pewnych i stabilnych prognoz. Nie wiadomo, jak obecny kryzys energetyczny odbije się na dochodach Polaków i reszty Europejczyków, a co za tym idzie - na branży lotniczej i całej turystyce. Nakładają się na to obawy związane bezpośrednio z toczącą się w Ukrainie wojną. Z drugiej strony, wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem turystyki i transportu w Krakowie i Małopolsce, publiczne i prywatne, blisko ze sobą współpracują, skutecznie przeciwdziałając skutkom kryzysów. Ma to dobry wpływ na sytuację na krakowskim lotnisku.