Lotnisko w Krakowie ma nowe połączenie ze słynnym paryskim Orly. Maszyny Transavia France będą latać na tej trasie w czwartki i niedziele Zbigniew Bartuś

Linia lotnicza Transavia France zainaugurowała uroczyście na lotnisku w Krakowie-Balicach nowe połączenie z Paryża-Orly do Kraków Airport. Do stolicy Francji w sezonie Zima 2021/2022 będzie można latać dwa razy w tygodniu - w czwartki i niedziele. Międzynarodowy port lotniczy Paryż-Orly obsługuje aglomerację stołeczną wraz drugim wielkim portem – Charlesa de Gaulle’a (gdzie również latają samoloty z Krakowa), ale ma tę przewagę, że od ścisłego centrum Paryża dzieli go zaledwie 13 km (ze świetną komunikacją autobusową i kolejową). Równocześnie jest to wielkie okno na świat: można stąd polecieć do licznych miejsc w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie czy na Karaibach.