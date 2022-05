Lotnisko w Krakowie na fali: dziesięć razy więcej pasażerów niż przed rokiem. Wracamy do latania. Sezon letni zapowiada się bardzo dobrze

- Sukcesywny wzrost ruchu pasażerskiego, odbudowa połączeń i stabilizacja jest naszym priorytetem na najbliższe miesiące. Cieszy nas osiągniecie poziomu prawie 600 tysięcy pasażerów w kwietniu. Dzięki wszystkim, którzy kochają latać i wybierają samolot, jako podróż biznesową, rodzinną czy wakacyjną, możemy wspólnie z liniami lotniczymi zwiększać ofertę połączeń i kierunków z krakowskiego lotniska

- komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Dodaje, że pierwsze dwa dni maja - z silnie wzmożonym ruch na krakowskim lotnisku - umacniają nadzieję, że z każdym miesiącem przybywać będzie pasażerów, a do Krakowa i Małopolski przybywać będą turyści z całego świata.

- Przed nami jeszcze wiele wyzwań związanych z odbudowaniem ruchu pasażerskiego, ale jesteśmy pewni, że wspólna aktywność całej branży turystycznej przyniesie efekty - mówi Radosław Włoszek.

Ogłoszony w przed pierwszym majowym weekendem przez ministra infrastruktury przełom w negocjacjach ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego, którego efektem jest zawieszenie protestu na wieżach na dwa miesiące, zachęcił pasażerów do powrotu do latania. 1 maja wystartowała kampania Kraków Airport „Leć na wakacje #PROSTOzKRAKOWA”. Oferta na LATO 2022 obejmuje aż 144 połączenia do 33 krajów i 99 miast, obsługiwane przez 20 linii lotniczych. Wśród letnich kierunków na pasażerów czekają także gorące nowości, m.in. oferty lotów do Las Palmas, Burgas i Abu Dhabi.