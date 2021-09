Lotnisko w Krakowie nie daje się pandemii. Właśnie ruszyła ważna inwestycja: rozbudowa płyty postojowej samolotów. W planie są kolejne Zbigniew Bartuś

W porcie lotniczym w Krakowie-Balicach ruszyła właśnie na 11 hektarach realizacja inwestycji bardzo ważnej dla rozwoju ruchu lotniczego w Małopolsce: rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przewiduje utworzenie 15 supernowoczesnych stanowisk postojowych, m.in. dla szerokokadłubowych transatlantyckich airbusów i dreamlinerów. Warte 133,8 mln złotych powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą jest firma Max Bögl Polska sp. z.o. o. Inwestycja to istotna część planu generalnego Kraków Airport na lata 2016-2036 zmierzającego do poszerzenia możliwości krakowskiego lotniska, by mogło obsługiwać nawet 12,5 mln pasażerów rocznie.