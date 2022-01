Lotnisko w Krakowie obsłużyło w trudnym 2021 roku ponad 3 miliony pasażerów. To więcej od prognoz, ale dużo mniej niż w rekordowym 2019

- Za nami kolejny wymagający rok, ale widzimy, że pasja do podróżowania nie ustaje. Mimo wielu utrudnień i zasad sanitarnych, które wciąż zmieniają się w różnych państwach, pasażerowie nadal traktują latanie jako atrakcyjny sposób dotarcia do celu podróży. Większość pasażerów Kraków Airport jest znakomicie przygotowana do przemieszczania się po świecie w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, za pragnę po raz kolejny najserdeczniej podziękować w imieniu całej załogi krakowskiego lotniska. Przed nami jeszcze wiele pracy, by przekonać kolejne osoby, że latanie jest bezpieczne i komfortowe

- komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Cieszy go, że Kraków Airport pozostał główną bramą na świat dla całej Małopolski, a dzięki temu pomaga istotnie pobudzać gospodarczy i turystyczny rozwój regionu i jego stolicy. Zarząd lotniska w Krakowie - Balicach gorąco zachęca przy tym wszystkich do szczepień, które nie tylko znacznie ułatwiają podróżowanie po świecie, ale i wybitnie podnoszą poziom bezpieczeństwa wszystkich pasażerów i przyczyniają się do ograniczenia dalszej ekspansji pandemii, w tym powstawania nowych groźnych mutacji. A w znacznej mierze od tego właśnie zależy powrót do w pełni bezproblemowego przemieszczania się po Polsce, Europie i świecie.