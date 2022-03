Lotnisko w Krakowie. PLL LOT i Wizz Air wznawiają wiele połączeń. Polecimy do Dubrownika, Tel Awiwu, Birmingham, Billund...

Jak informuje PLL LOT, do Dubrownika, najchętniej odwiedzanego miejsca w Chorwacji, a zarazem ulubionego kierunku wypraw fanów słynnej „Gry o tron”, będzie można polecieć z Krakowa w soboty (od 4 czerwca do 15 października). Bombardier DASH Q400 ma startować z Krakowa o 16:35 i lądować w Dubrowniku po niespełna dwóch godzinach - o 18:30. Rejs powrotny będzie się odbywał tego samego dnia: start z Dubrownika o 19.05, lądowanie w Kraków Airport o o 21:00.

Z Krakowa do Tel Awiwu

Do Tel Awiwu, największego miasta Izraela, będzie można polecieć z Krakowa pięć razy w tygodniu - od poniedziałku do piątku - Boeingiem 737 MAX 8 już od 3 kwietnia. Wyloty z Kraków Airport mają się odbywać o godzinie 0:30, a lądowanie na lotnisku Ben Guriona – po 3 godzinach i 40 minutach (o 05:05 czasu lokalnego). Samoloty powrotne do Krakowa wystartują z Tel Awiwu o 20:50 tamtejszego czasu i mają lądować w Krakowie-Balicach o 23:30. Te same maszyny będą rotacyjnie obsługiwać połączenie z Tel Awiwu do Warszawy.