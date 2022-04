Lotnisko w Krakowie. Protest kontrolerów lotów w Warszawie powoduje opóźnienia, ale wszystkie samoloty odlatują i przylatują. Co z majówką?

- Przez ostatnie kilkanaście dni odnotowujemy opóźnienia w ruchu lotniczym. Statystycznie wynoszą one od 20 do 40 minut, ale zdarza się także, że samoloty przylatują wcześniej. Sytuacja przez kolejne dni jest bardzo podobna i problem nie ulega nasileniu. Co istotne, opóźnienia te nie wpływają znacząco na przepustowość w terminalu w Kraków Airport

Protest kontrolerów uderza rykoszetem w lotnisko w Balicach. Polecimy na majówkę?

Spór kontrolerów z władzami PAŻP doprowadził do perturbacji w ruchu lotniczym nie tylko w Warszawie i okolicach, ale i w całej Polsce. We wszystkich portach regionalnych pojawiły się opóźnienia rzędu 15-30 minut, część samolotów przekierowywanych jest także z Warszawy do Krakowa i innych miejsc, co wymaga pewnej reorganizacji. Nie wpływa ona jednak w jakiś drastyczny sposób na podstawowy cel lotów: wszyscy pasażerowie docierają w wyznaczone miejsce. Dla osób podróżujących do punktów docelowych, np. do słonecznych miejsc na południu i zachodzie Europy, albo na kilkudniowy citybreak do Londynu, Rzymu, Paryża czy Mediolanu, nie stanowi to większego problemu.