Lotnisko w Krakowie wraca do życia. O połowę więcej pasażerów niż w kwietniu i można zjeść w restauracji. A czerwiec zapowiada się lepiej Zbigniew Bartuś

W maju 2021 r. z usług krakowskiego lotniska skorzystało 77 588 pasażerów. To wprawdzie aż o 90 procent mniej niż w rekordowym dotąd maju 2019 roku, ale za to o 46 procent więcej niż w kwietniu 2021. Czerwiec zapowiada bardzo dynamiczne odbicie, bo połączenia odmrażają lub wprowadzają nowe kolejni przewoźnicy – od narodowego PLL LOT po tanie linie Ryanair. Równocześnie wraz z postępującą akcją szczepień i spadkiem zachorowań w całej Europie, poszczególne kraje rezygnują z uciążliwych procedur z wielodniową obowiązkową kwarantanną na czele. Powinno to radykalnie zachęcić ludzi do podróżowania. Tym bardziej, że sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami i biura podróży prześcigają się w ofertach.