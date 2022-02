Lotnisko w Krakowie: wróciło połącznie skandynawskich linii SAS z Krakowa do Kopenhagi. Do stolicy Danii można latać dwa razy w tygodniu Zbigniew Bartuś

Skandynawskie linie lotnicze SAS wznowiły rejsy z Kraków Airport do Kopenhagi. Do stolicy Danii możemy polecieć dwa razy w tygodniu - w piątki i poniedziałki. To kolejne przywrócone po pandemiczno-zimowej przerwie połączenie z krakowskiego lotniska. Władze portu lotniczego liczą, że u progu wiosny podróżowanie samolotami zacznie szybko wracać do normy. Może o tym świadczyć ogromne zainteresowanie przedsezonowym i sezonowym wypoczynkiem w kierunkach obsługiwanych przez przewoźników obecnych w Krakowie-Balicach. Wszyscy z tego powodu odbudowują swą siatkę połączeń.