Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport były świetną okazją, aby poznać kilkadziesiąt nietypowych zawodów!

Zawody tak niezwykłe jak Lotniskowe Targi Zawodoznawcze

Kto może zostać marszałkiem w porcie lotniczym? Jakie predyspozycje trzeba posiadać, by pełnić funkcję kontrolera ruchu lotniczego? Ile języków musi znać stewardessa i steward? Za co odpowiada pilot, a za co pierwszy oficer? Czy sokolnik troszczy się tylko o sokoły, a agent bagażu zagubionego o bagaże? Gdzie w Balicach spotkamy funkcjonariuszy Służby Ochrony Lotniska? Kto na lotnisku opiekuje się Gryfem? Jakie umiejętności trzeba posiadać, by trafić do działu VIP & Business Services?