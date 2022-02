Loty z Krakowa do Dubaju od 4 lutego dwa razy w tygodniu. Linie Wizz Air uruchomiły połączenie ważne dla małopolskiej gospodarki

- Priorytetem Kraków Airport jest jak najszybsze odbudowanie bogatej i różnorodnej siatki połączeń. Dubaj to idealny krok w tym kierunku. Mieszkańcy Krakowa i Małopolski mogą teraz łatwo i szybko odwiedzić to wspaniałe miasto łączące egzotykę kultury arabskiej z nowoczesną architekturą. Warto również pamiętać, że Dubaj jest portem przesiadkowym do innych fantastycznych miejsc na całym świecie