Lubień. Woda w wodociągu Wierchowina niezdatna do picia Katarzyna Hołuj

Zgodnie z komunikatem PSSE, woda z wodociągu Wierchowina w Lubniu nie nadaje się do celów spożywczych i sanitarnych Slawomir Mielnik / Nowa Trybuna Ppolska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach wydał decyzję o zakazie użytkowania wody z wodociągu „Wierchowina” w Lubniu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Komunikat takiej treści ukazał się na stronie PSSE. Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarno-higienicznych. Może być używana jedynie do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz działań przeciwpożarowych. Urząd Gminy Lubień poinformował w piątek (14 kwietnia), że w sobotę użytkownikom tego wodociągu będzie dostarczana woda pitna w butelkach.