Łuczyce. W tym roku parking przy stacji kolejowej zostanie dwukrotnie powiększony

Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski rozegrał to po swojemu. Czas Petera Hyballi w Krakowie dobiega końca

Wszystko, co w sobotni wieczór było dla Wisły Kraków istotne, wydarzyło się w 78 min meczu z Lechem Poznań. Wtedy to Jakub Błaszczykowski ustawił piłkę i precyzyjnie wykonał rzut wolny. Na tyle dobrze, że nieco spóźniony Mickey van der Hart przepuścił piłkę do siatki. Wtedy też wprost eksplodowała nagromadzona w kapitanie Wisły przez ostatnie tygodnie złość. Pobiegł sprintem do ławki rezerwowych, zupełnie zignorował stojącego przy linii trenera Petera Hyballę, a wyściskał serdecznie Kazimierza Kmiecika i Rafała Boguskiego. To był obraz wart więcej niż tysiąc słów. Obraz, który jasno mówi, że czas Petera Hyballi w Wiśle Kraków właśnie dobiega końca.