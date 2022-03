Ludzie Putina. Dla Kremla sport to arena wojny propagandowej [RECENZJA KSIĄŻKI]

W pasjonującej książce, właśnie wydanej w Polsce przez SQN, wywód o dojrzewaniu putinizmu dziennikarka śledcza agencji Reuters wywodzi od czasów, gdy władzę w państwie przejął... Jurij Andropow. Bo już wtedy, na początku lat 80. ubiegłego wieku, dochodziło w ZSRR do przemian, które zaowocowały upadkiem jednej dyktatury i rodzeniem się, z krótką przerwą na pieriestrojkę, drugiej. Dziś, w trakcie inwazji na Ukrainę, jesteśmy świadkami wydarzeń, przed którymi takie postaci jak Belton przestrzegały od dawna. Niestety, ich głos był wołaniem na puszczy.

Szczególnie odnosi się to do tych, dla których pieniądze ludzi Putina były ważniejsze nie tylko od moralności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa własnego państwa. Książka otwiera nam oczy na skoordynowaną kampanię, której celem było rozszerzanie wpływów, osłabianie zachodnich instytucji oraz budowanie pozytywnego wizerunku Rosji w świadomości społeczeństw wolnego świata. To ostatnie najłatwiej było osiągnąć poprzez sport, a największe sukcesy na tym polu udało się osiągnąć na Wyspach Brytyjskich.