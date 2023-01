Ludzkie kości w studzience kanalizacyjnej. Czy to zaginiony mieszkaniec Charsznicy?

Kości znaleźli pracownicy Urzędu Gminy w Charsznicy, zajmujący się sprawami gospodarki komunalnej. Działo się to podczas interwencji spowodowanej zatkaną kanalizacją w miejscowym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Młyńskiej w Miechowie-Charsznicy. W trakcie prac na terenie prywatnej posesji (dawna paszarnia), przez którą przechodzi kanalizacja, w studzience znaleziono kości.

Początkowo nie było wiadomo na pewno, czy są to kości ludzkie. Na miejscu pojawili się prokurator, technik i i biegły lekarz. Niedługo później potwierdziło się, że znalezione szczątki są ludzkie. Istnieje podejrzenie, że mogą należeć do Mirosława C. urodzonego w 1959 roku mieszkańca Charsznicy, który zaginął w czerwcu 2018 roku i do dzisiaj nie został odnaleziony.