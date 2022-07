Luis Fernandez odejdzie z Wisły Kraków? Klub nie zamierza go sprzedawać

Klub z siedzibą w Nowym Sadzie wziął na cel piłkarza Wisły po tym jak drużynę objął Milan Rastavac. 48-letni trener zna Fernandeza z czasów, gdy obaj byli zatrudnieni w greckim klubie Asteras Tripolis. Jego zamiarem jest wzmocnienie ofensywy Vojvodiny, która chce nawiązać walkę w Super liga Srbije z drużynami z Belgradu.

Jeśli jednak Serbowie rzeczywiście chcieliby pozyskać hiszpańskiego napastnika, musieliby sporo za niego zapłacić. Ile? Fernandez ma kontrakt z Wisłą obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku (przedłużył go przed trzema tygodniami), a z naszych informacji wynika, że nie ma w niej zawartej klauzuli odstępnego. Co oznacza, że krakowianie sami mogą ustalać, za jaką kwotę są skłonni sprzedać piłkarza. Obecnie jednak nawet nie chce o tym słyszeć trener, a zarazem menedżer "Białej Gwiazdy" Jerzy Brzęczek, który już przed rozpoczęciem sezonu w I lidze publicznie zadeklarował, że Fernandez jest jednym z tych piłkarzy, wokół których będzie budował skład na walkę o awans.