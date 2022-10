Luis Rocha, były piłkarz Cracovii, dołączył w Grecji do byłego gracza Wisły Kraków. Pelle van Amersfoort wciąż bez pracy

29-letni Rocha rozstał się z "Pasami" z końcem czerwca tego roku. Jako zawodnik z kartą na ręku sam mógł negocjować z klubami, ale szło mu to marnie. Dopiero z końcem września doszedł do porozumienia z greckim II-ligowcem.

Co ciekawe piłkarz, który w ekstraklasie reprezentował także Legię Warszawa, trafił do stołecznego klubu na początku stycznia 2019 roku właśnie z Grecji, jako piłkarz Panetolikos GFS. Z Legii do Cracovii przeniósł się po dwóch latach i spędził w niej półtora roku. W poprzednim sezonie Portugalczyk wystąpił w 13 spotkaniach.

W AO Chania Rocha dołączył do 26-letniego Lucasa Guedesa, syna Clebera. W okresie, gdy ojciec Brazylijczyka reprezentował barwy Wisły Kraków, Lucas trenował jako junior tego klubu. Zapowiadał się nieźle, lecz ostatecznie opuścił "Białą Gwiazdę" po sezonie 2014/2015, przenosząc się do Lecha Poznań. Tam też nie zagrzał długa miejsca i wyjechał do Portugalii, a następnie swojej ojczyzny. Później miał epizod w Pogoni Siedlce, by ostatecznie przez Portugalię trafić do Grecji.