Łukasz Czapla od 20 lat zdobywa medale mistrzostw świata w strzelaniu do ruchomej tarczy

Brąz we Francji jest jego 13. medalem MŚ, 12 z nich to seniorskie, w tym jest aż 9 złotych. Jak mówi 40-letni Czapla, na ostatnie podium musiał ciężko zapracować. Miał na uwadze, że z tegorocznych wiosennych mistrzostw Europy wrócił bez sukcesu, a teraz we Francji początek też nie był po myśli. Pierwsze dwa starty w Chateauroux, na strzelnicy 50-metrowej (broń kulowa), przyniosły 4. i 5. miejsce, w obu przypadkach do strefy medalowej brakło ledwie punktu. Wspomniany brąz udało się wywalczyć na strzelnicy 10-metrowej (broń pneumatyczna), w konkurencji 30+30 (przebiegi wolne i szybkie). W fazie pucharowej, tzw. medal match, w półfinale przegrał ze Szwedem Emilem Martinssonem, ale w rywalizacji o brąz pokonał 6:1 Czecha Jonasa Berdicha.

- Ogólnie wrażenie jest pozytywne, choć oczywiście oczekiwałem trochę więcej - ocenił Czapla. - Gdybym na początku zdobył medal, byłbym później spokojniejszy, sukces zawsze buduje wiarę i dodatkową motywację. Nie strzelałem źle, nie było rażących błędów, ale w dwóch pierwszych konkurencjach nie było sukcesu.