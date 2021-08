M jak miłość odc. 1595. Mateusz Mostowiak zaginął. Streszczenie odcinka [06.09.21]

M jak miłość odc. 1595. Streszczenie

Basia Mostowiakowa poprosi o pomoc Staszka, byłego policjanta. Ten ustali, że Mateusz zaciągnął kredyt w Gdyni. Niedługo później Mostowiak pojawi się na liście gości jednego z hoteli we Wrocławiu. Na miejscu zjawi się mężczyzna ubrany jak Mateusz i legitymujący się jego dokumentami. Będzie to jednak nie Mostowiak, a niejaki Oskar Zych. - Pan Mateusz Mostowiak... Pokój za moment będzie gotowy, zechce pan jeszcze chwilę poczekać? Dosłownie trzy minuty - powie do niego recepcjonistka, oglądając jego dowód tożsamości. Mężczyzna nie odezwie się, a na dłoni będzie miał charakterystyczny tatuaż.

Kiedy i gdzie oglądać 1595. odcinek M jak miłość?

1595. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć w poniedziałek - 6 września. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.