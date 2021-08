M jak miłość odc. 1596. Łukasz jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [07.09.21]

M jak miłość odc. 1596. Streszczenie

Łukasz wciąż nie może zapomnieć o Argasińskiej i kręci się pod jej domem nieświadomy, że jego ukochana, na zlecenie męża, jest stale obserwowana. Patrycja podsłuchuje rozmowę ordynatora z Hermanem i odkrywa, że Wojciechowski jest w niebezpieczeństwie. Marta wraca do Polski - zaniepokojona tym, jak zachowuje się Ania, wciąż zakochana w Adamie. Tymczasem nastolatka pisze do Wareckiego miłosny list i później zaczyna śledzić nauczyciela. Magda kolejny raz zdaje egzamin na prawo jazdy.

Kiedy i gdzie oglądać 1596. odcinek M jak miłość?

1596. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć we wtorek - 7 września. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.