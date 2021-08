M jak miłość odc. 1597. Majka traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [13.09.21]

M jak miłość odc. 1597. Streszczenie

Joasia wraca z dziećmi po pogrzebie Tarnowskiego do Polski i zaczyna szukać pracy. Zosia niepokoi się jednak o jej zdrowie, bo od śmierci ojca Chodakowska wciąż bierze leki. Z kolei do bistro zagląda niespodziewanie Majka – była ukochana Pawła, która nie ma pieniędzy ani dachu nad głową i potrzebuje pomocy, ale wstydzi się nawiązać ze Zduńskim kontakt. Poza tym w lokalu znowu zjawia się Krzysiek – jak zwykle gotów na wszystko, by Pawłowi zaszkodzić. Tymczasem Jasiek zbiera się w końcu na odwagę i wyznaje Basi miłość.

Kiedy i gdzie oglądać 1597. odcinek M jak miłość?

1597. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć w poniedziałek - 13 września. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.