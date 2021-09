M jak miłość odc. 1598. Iza nalega na rozwód. Streszczenie odcinka [14.09.21] redakcja

Ostatnio między Izą a Marcinem dochodzi do ciągłych sprzeczek. Nie układa im się w małżeństwie, dlatego kobieta postanawia złożyć papiery rozwodowe. Co na to Marcin? Tymczasem Aneta ponownie opiekuje się w szpitalu Karoliną. Co je łączy? Jaka tajemnica wyjdzie na jaw? Koniecznie przeczytaj streszczenie 1598. odcinka M jak miłość!