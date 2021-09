M jak miłość odc. 1600. Wizyta w areszcie. Streszczenie odcinka [21.09.21] redakcja

Dawid wraca do domu cały posiniaczony. Basia jest przerażona. Z kolei do aresztu trafia chłopak, który podszywał się pod Mateusza. Kto go odwiedzi w więzieniu? Dlaczego Ula będzie zazdrosna o Bartka? Nie czekaj i już teraz przeczytaj streszczenie 1600. odcinka M jak miłość, aby poznać szczegóły i dowiedzieć się więcej!