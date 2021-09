M jak miłość odc. 1602. Andrzej atakuje Adama. Streszczenie odcinka [28.09.21]

M jak miłość odc. 1602. Streszczenie

Łukasz po pobiciu dochodzi powoli do siebie, ale wciąż jest na zwolnieniu. A gdy spotyka przypadkiem Patrycję, ta wyznaje w końcu chłopakowi, że jest w ciąży. Z kolei Aneta znów pomaga Karolinie - piłkarce, która powoli staje się nie tylko jej pacjentką, ale też przyjaciółką. Ania na nowo próbuje za to przykuć w szkole uwagę Wareckiego i tym razem pozoruje swój upadek ze schodów. A gdy Adam zawozi nastolatkę na badania do szpitala, Budzyński ostro atakuje nauczyciela. Jest pewien, że to właśnie on ponosi winę za wypadek jego córki.