M jak miłość odc. 1604. Kisielowa bierze narkotyki. Streszczenie odcinka [05.10.21]

M jak miłość odc. 1605. Streszczenie

Dawid wciąż leży w szpitalu, jest przerażony i bliski załamania. Gdy Basia próbuje go wspierać, robi wszystko, by ją od siebie odepchnąć. Wcześniej chłopak za to ostro kłóci się z ojcem i w finale wyznaje Jaszewskiemu, że już zna rodzinną tajemnicę. Z kolei Leon postanawia związać się w końcu z Olą, choć na myśl o założeniu rodziny nie jest wcale szczęśliwy. Ula próbuje jednak zeswatać przyjaciółkę z Tadeuszem. A wieczorem w ręce Oli trafia napisany przez sadownika miłosny list. Tymczasem Kisielowa znów wpada w kłopoty i zostaje nagle aresztowana, w dodatku jest pod wpływem narkotyków.