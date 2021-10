M jak miłość odc. 1608. Morderca włamuje się do Kamila. Streszczenie odcinka [25.10.21]

M jak miłość odc. 1608. Streszczenie

Zduńscy mają ciężki dzień, bo ich pies Saper nagle znika. Po kilku godzinach Piotrek odkrywa, że zwierzaka porwał ich sąsiad. Kamil podejrzewa za to, że do jego domu nocami zagląda nieproszony gość i zmienia zamki. A gdy po kilku godzinach ktoś naprawdę do willi się włamuje, Olszewska ostrzega prawnika, że intruzem może być morderca, który zabił poprzedniego właściciela. Tymczasem Anita znów zostaje bez dachu nad głową i kolejną noc spędza właśnie na Wietrznej – przyjmując w końcu zaproszenie Gryca.