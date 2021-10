M jak miłość odc. 1609. Siedlisko zostanie sprzedane. Streszczenie odcinka [26.10.21]

M jak miłość odc. 1609. Streszczenie

Badania wykazują, że Dawid nie jest poważnie chory i Jaszewscy oddychają z ulgą. Tymczasem Basia próbuje odkryć, co wydarzyło się między chłopakiem i Kają. Tadeusz wciąż myśli o Oli i by to uczucie zagłuszyć, umawia się z jedną ze swoich przyjaciółek, Edytą. A Leon postanawia poznać w końcu bliżej swoją córkę Gabrysię, ale podczas spotkania z małą znów jest o krok od paniki. Kiemlicz proponuje poza tym Uli i Bartkowi, by weszli z nim w spółkę. Marzenka i Andrzejek mają za to trudny dzień, bo najpierw do Grabiny zagląda Beata, przyrodnia siostra Lisieckiej, która poluje na spadek po ich babci - a później Jacek postanawia sprzedać siedlisko.