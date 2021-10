M jak miłość odc. 1612. Niespodziewana śmierć. Streszczenie odcinka [08.11.21]

M jak miłość odc. 1612. Streszczenie

Córka Oli choruje. Dziewczyna podejrzewa, że dziecku szkodzą odpady składowane na terenie pobliskiej garbarni. Rogowscy dowiadują się o tym i postanawiają zbadać sprawę. Do Grabiny wraca Edyta - jedna z "przyjaciółek" Tadeusza, gotowa spędzić z nim cały urlop. Przy okazji zamierza walczyć o majątek mężczyzny. Basia nie chce rozmawiać z Dawidem, ponieważ nie akceptuje tego, jak chłopak potraktował Kaję. Jaszewski wraca do szpitala, by odwiedzić Karola. Okazuje się, że chłopak zmarł.